Google представила операционную систему Android 9.0 Pie для бюджетных смартфонов
Компания Google официально представила версию операционной системы Android 9.0 Pie для бюджетных смартфонов (Go edition). Эта ОС подходит для недорогих устройств, имеющих гигабайт памяти.
Как уверяют в Google, Android 9.0 Pie (Go edition) помогает решить наиболее распространенные проблемы владельцев смартфонов начального уровня: хранение данных, производительность, управление данными, безопасность.
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Кроме того, эта операционная система получит специальные приложения Go, созданные для недорогих смартфонов.
Также обновятся ключевые программы. Например, появилась возможность зачитывать веб-страницы вслух с выделением цветом каждого читаемого слова.
"YouTube Go упрощает просмотр видео, используя меньше данных с новыми функциями, такими как режим галереи для загруженного контента. Карты Go теперь предлагают навигацию, которая позволяет людям с устройствами Go или неустойчивыми соединениями использовать пошаговые инструкции", – отметили в Google.
Первые смартфоны с Android Pie (Go Edition) появятся в продаже осенью.
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