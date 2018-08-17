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Google представила операционную систему Android 9.0 Pie для бюджетных смартфонов

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Google представит Android 9.0 Pie (Go edition)
Google представит Android 9.0 Pie (Go edition) / Фото из открытых источников

Компания Google официально представила версию операционной системы Android 9.0 Pie для бюджетных смартфонов (Go edition). Эта ОС подходит для недорогих устройств, имеющих гигабайт памяти.

Как уверяют в Google, Android 9.0 Pie (Go edition) помогает решить наиболее распространенные проблемы владельцев смартфонов начального уровня: хранение данных, производительность, управление данными, безопасность.

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Кроме того, эта операционная система получит специальные приложения Go, созданные для недорогих смартфонов.

Также обновятся ключевые программы. Например, появилась возможность зачитывать веб-страницы вслух с выделением цветом каждого читаемого слова.

"YouTube Go упрощает просмотр видео, используя меньше данных с новыми функциями, такими как режим галереи для загруженного контента. Карты Go теперь предлагают навигацию, которая позволяет людям с устройствами Go или неустойчивыми соединениями использовать пошаговые инструкции", –  отметили в Google.

Первые смартфоны с Android Pie (Go Edition) появятся в продаже осенью.

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Теги: Android Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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