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Google представила способ, как решить главную проблему Chrome

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Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome
Google представила спосіб, як вирішити головну проблему Chrome / unsplash

Многие пользователи критикуют браузер Chrome за чрезмерную "прожорливость" в плане оперативной памяти. Похоже, что компания Google нашла способ решить эту проблему с использованием новейших технологий.

Об этом сообщает ubergizmo.

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Портал Chromestory обнаружил в коде Chromium намеки на то, что в будущем технология машинного обучения может быть внедрена для оценки важности вкладок на основе того, будут ли они нужны пользователю после их закрытия.

Эта модель станет частью алгоритма выборочной остановки – процесса автоматической блокировки открытой страницы, которая не используется, когда мало свободной "оперативки". Вкладка остается видимой, но после нажатия на нее страница перезагружается.

О сроках внедрения новой технологии пока ничего не сообщается.

Теги: Техно Интернет Google
Источник: 24 Канал
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