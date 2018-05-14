Google представила способ, как решить главную проблему Chrome

Многие пользователи критикуют браузер Chrome за чрезмерную "прожорливость" в плане оперативной памяти. Похоже, что компания Google нашла способ решить эту проблему с использованием новейших технологий.

Об этом сообщает ubergizmo.

Читайте также: Какие изменения ждут пользователей Android или самое интересное с конференции Google I/O 2018

Портал Chromestory обнаружил в коде Chromium намеки на то, что в будущем технология машинного обучения может быть внедрена для оценки важности вкладок на основе того, будут ли они нужны пользователю после их закрытия.

Эта модель станет частью алгоритма выборочной остановки – процесса автоматической блокировки открытой страницы, которая не используется, когда мало свободной "оперативки". Вкладка остается видимой, но после нажатия на нее страница перезагружается.

О сроках внедрения новой технологии пока ничего не сообщается.