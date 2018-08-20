Google представит новый гаджет до конца этого года

Компания Google готовится представить новое устройство для «умного» дома уже до конца 2018 года. Слухи об этом распространяет Nikkei Asian Review. Согласно новой информации, новое устройство получит поддержку Google Assistant и даст возможность корпорации серьезно конкурировать с Amazon.

Об этом сообщает Android Police.

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Речь идет о смарт-дисплее с Assistant. Новинка должна составить конкуренцию Amazon Echo Show и выйти на рынок до зимних праздников. Аксессуар дебютирует под брендом Google Home, но его точное название остается в секрете.

Набор функций аппарата не будет отличаться от таких же, как у Lenovo Smart Display. Google планирует продать 3 миллиона умных дисплеев, в то время как Amazon отгрузила лишь 315 тысяч Echo Show.

Lenovo Smart Display

Если утечка окажется правдой, то новый Google Home впервые анонсируют уже в октябре.

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