Google представляет бюджетный Pixel 3: первые детали о новинке

Известный инсайдер Роланд Квандт поделился информацией о будущих смартфонах Google. По его словам, кроме флагманских Pixel 3 и Pixel 3 XL корпорация выпустит еще одно устройство средней ценовой категории.

Об этом сообщает 4pda.

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Если верить данным инсайдера, разработка устройства началась около месяца назад. Ему только известно, что смартфон будет построен на базе недавно анонсированной 8-ядерной мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 710. Она предлагает увеличенную производительность по сравнению с чипами 600 серии и передовые технологии флагманской 800 линейки.

Также Роланд Квандт уверяет, что недорогой смартфон от Google выйдет в первой половине 2019 года.

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