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Google прекращает работу одного из своих сервисов

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Google прекращает работу одного из своих сервисов
Google прекращает работу одного из своих сервисов / Фото из открытых источников

Сервис сокращения электронных ссылок Google URL Shortener прекратит свою работу 13 апреля.

Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Разработчики Google URL Shortener объяснили свое решение тем, что инструмент, который сокращал передачу ссылок и измерения трафика, устарел. Сервис запустили еще в 2009 году и с тех пор появилось много других сервисов сокращения ссылок. Пользователи занимаются поиском контента уже другим способом.

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Решение отказаться от Google URL Shortener появилось из-за перехода на новую систему Firebase Dynamic Links, продуктом которой станут так называемые "глубокие ссылки". Они будут работать не только на уровне сайтов, но и на уровне приложений на платформах iOS и Android.

Стоит отметить, что доступ к уже сокращенных ссылок останется, но с 13 апреля пользователи не смогут обрабатывать и создавать новые ссылки.

Ранее "24" сообщал, что компания Google прекратила разработку проекта дополненной реальности Tango. Однако компания сосредоточится на развитии платформы ARCore. Официально поддержка Project Tango закончилась в марте 2018 года.

Теги: Google Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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