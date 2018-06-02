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Google прекращает сотрудничество с Пентагоном

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Google прекращает сотрудничество с Пентагоном
Google прекращает сотрудничество с Пентагоном / Фото из соцсетей

В компании Google заявили о прекращении сотрудничества с Министерством обороны США и закрытии резонансного проекта, который предусматривал военное сотрудничество с оборонным ведомством.

Накануне в СМИ появилась информация, что компания Google вела сотрудничество с Пентагоном и пыталась скрыть эту информацию.

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Как информирует BBC, теперь стало известно, что интернет-гигант не будет продлевать контракт с Минобороны США и закроет проект с военным ведомством.

Такое решение было вызвано резким недовольством сотрудников Google, которые не захотели принимать участие в проекте по разработке искусственного интеллекта, который может быть использован в военных целях.

Тысячи работников подписали петицию против так называемого Project Maven, который использует искусственный интеллект во время анализа видеозаписей для дальнейшей корректировки целей ударов беспилотников.

Некоторые сотрудники вообще написали заявления об увольнении. Со стороны Google пока официальных комментариев этой ситуации не было.

В открытом письме работников говорилось, что причастность компании к проекту, который подразумевает использование искусственного интеллекта для распознавания людей и объектов на видео, ставит под вопрос доверие пользователей.

Контракт, размер которого оценивают в 10 миллионов долларов, закончился в марте 2018 и, по данным источников, он не будет продлен.

Теги: Новости США Пентагон Google Информационные технологии Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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