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Google прекратил поддержку проекта дополненной реальности Project Tango

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Google прекратил поддержку проекта дополненной реальности Project Tango
/ Фото из открытых источников

Компания Google прекратила разработку проекта дополненной реальности Tango. Однако компания сосредоточится на развитии платформы ARCore. Официально поддержка Project Tango закончилась в марте 2018 года.

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

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Технология дополненной реальности Tango долгое время разрабатывалась как экспериментальный проект, однако осенью 2016 года была официально выпущена пользовательская версия. После этого сразу несколько компаний поддержали технологию: в прошлом году Lenovo выпустила первый серийный Tango-смартфон, затем Qualcomm заявила, что процессор Snapdragon 820, который используется во многих флагманских моделях смартфонов, получит программную поддержку Tango, а Asus включила поддержку технологии дополненной реальности Tango в свой новый смартфон Zenfone AR.

Tango позволяет мобильным устройствам точно отслеживать перемещения в пространстве, строить трехмерную карту окружающего мира в режиме реального времени, а также привязывать к этой карте различные виртуальные объекты. Для работы AR-технология требует установки дополнительных датчиков, а также использование Tango-совместимого процессора, поэтому подавляющее большинство устройств, которые выпускаются серийно, не поддерживают технологию.

Позже в Google решили обойтись без дополнительных датчиков и объявили о запуске AR-платформы ARCore, которая может работать с обычными смартфонами (аналогичная платформа ARKit есть у Apple). Теперь представители Google официально заявили о том, что поддержка Tango завершилась в марте 2018 года, вместо этого компания сосредоточится на разработке ARCore.

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На текущий момент технологию Tango поддерживают несколько десятков приложений, среди которых есть как игры, так и специфические инструменты, такие как конструктор велосипеда, примерка 3D-моделей мебели в реальном окружении или AR-линейка. Некоторые из приложений, использующих технологию Tango, уже доступны для загрузки в Google Play.

Теги: Техно Интернет Гаджеты Google
Источник: 24 Канал
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