Google прекратил поддержку проекта дополненной реальности Project Tango

Компания Google прекратила разработку проекта дополненной реальности Tango. Однако компания сосредоточится на развитии платформы ARCore. Официально поддержка Project Tango закончилась в марте 2018 года.

Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

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Технология дополненной реальности Tango долгое время разрабатывалась как экспериментальный проект, однако осенью 2016 года была официально выпущена пользовательская версия. После этого сразу несколько компаний поддержали технологию: в прошлом году Lenovo выпустила первый серийный Tango-смартфон, затем Qualcomm заявила, что процессор Snapdragon 820, который используется во многих флагманских моделях смартфонов, получит программную поддержку Tango, а Asus включила поддержку технологии дополненной реальности Tango в свой новый смартфон Zenfone AR.

Tango позволяет мобильным устройствам точно отслеживать перемещения в пространстве, строить трехмерную карту окружающего мира в режиме реального времени, а также привязывать к этой карте различные виртуальные объекты. Для работы AR-технология требует установки дополнительных датчиков, а также использование Tango-совместимого процессора, поэтому подавляющее большинство устройств, которые выпускаются серийно, не поддерживают технологию.

We’re turning down support for Tango on March 1, 2018. Thank you to our incredible community of developers who made such progress with Tango over the last three years. We look forward to continuing the journey with you on ARCore. https://t.co/aYiSUkgyie — Tango (@projecttango) 15 грудня 2017 р.

Позже в Google решили обойтись без дополнительных датчиков и объявили о запуске AR-платформы ARCore, которая может работать с обычными смартфонами (аналогичная платформа ARKit есть у Apple). Теперь представители Google официально заявили о том, что поддержка Tango завершилась в марте 2018 года, вместо этого компания сосредоточится на разработке ARCore.

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На текущий момент технологию Tango поддерживают несколько десятков приложений, среди которых есть как игры, так и специфические инструменты, такие как конструктор велосипеда, примерка 3D-моделей мебели в реальном окружении или AR-линейка. Некоторые из приложений, использующих технологию Tango, уже доступны для загрузки в Google Play.