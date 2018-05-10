Google признала систему оплаты в киевской подземке одной из самых прогрессивных в мире

На ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая проходит в Калифорнии, отметили прогрессивные системы оплаты метро, в список которых попал и киевский метрополитен.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

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Кроме столичного метрополитена разработчики отметили также системы оплаты в подземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сиднея и Портленда.

Стоит отметить, что с 8 по 10 мая в калифорнийском городе Маунтин-Вью проходит ежегодная конференция разработчиков Google. На ней презентуют новые товары компании, докладывают ведущие инженеры и разработчики.