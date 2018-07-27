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Google провела масштабную зачистку приложений в Play Store

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Google провела масштабную зачистку приложений в Play Store
Google провела масштабную зачистку приложений в Play Store / Фото из свободных источников

Компания Google неоднократно пыталась удалить из фирменного магазина приложений вредные и сомнительные программы. Однако последняя зачистка не только заблокировала большое количество "мусорных" программ, но и ужесточила требования к разработчикам. В частности, одна из самых безобидных для смартфона категорий APK-файлов отправилась в вечный бан.

Об этом сообщает Ubergizmo.

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В первую очередь, "под раздачу" попали приложения, предназначенные для добычи криптовалютиы – все они отныне запрещены к публикации в Play Store и в дальнейшем не смогут пройти модерацию. При этом Google подчеркивает, что программное обеспечение для управления криптокошельками останется доступным, в отличие от майнерских программ, оно не вредит аппарату, перегружая процессор.

Кроме того, пользователи больше не увидят приложения с назойливой рекламой, ведь требования поискового гиганта к ним значительно ужесточились.

Кроме запрета приложений для майнинга, Google также запретила публикацию любых программ, которые касаются продажи или изготовления взрывчатки или огнестрельного оружия.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Приложения Google Play Google Интернет
Источник: 24 Канал
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