Google следит за вами: в корпорации объяснили как и для чего это делают

Много сервисов корпорации Google, которые работают на Android-смартфонах, отслеживают и сохраняют действия пользователей. Учитывая это, издание Associated Press обвинило поискового гиганта в скрытой слежке за владельцами устройств даже после отключения функции слежения Android.

Об этом сообщает издание Digital Trends.

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"Историю местоположений" можно отключить в любой момент, после чего места, которые вы посещаете, не будут отмечаться либо записываться,

– утверждает лицензионное соглашение Android.

Однако журналисты Associated Press утверждают, что это не так. Впервые сотрудники информационного агентства обратили внимание на проблему после того, как ее обнаружил аспирант Калифорнийского университета К. Шинкар. На основании проведенного исследования информационное агентство опубликовало собственное расследование. Выяснилось, что Google продолжает отслеживать местоположение пользователей даже после того, как операционной системе запретили это делать.

Издание заявляет, что даже несмотря на отключение "Истории местонахождения", программы от Google продолжают собирать информацию о пользователе без его разрешения. Это происходит в том числе при открытии приложений-навигаторов или каждый раз, когда устройство выдает прогноз погоды.

В ответ на обвинения корпорация опубликовала соответствующее заявление. В ней говорится, что Google стремится улучшить пользовательский опыт людей разными способами, но всегда стремится дать им возможность все настроить. Для полного отключения трекинга пользователю придется, кроме "Истории местоположений", отключить еще и "Активность в интернете" вместе с "Активностью приложений". Затем стоит обратить внимание на активность служб определения местоположения на уровне конкретных программ, ведь они тоже могут быть активны. После этого смартфон перестанет собирать и хранить данные своего владельца.

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Представители компании отметили, что в ОС Android эти опции включены по умолчанию. Благодаря им вся информация из приложений Google и браузера также хранится в аккаунте Google для удобства использования фирменных сервисов. Кроме того, полное отключение таких служб существенно ограничит функциональность некоторых приложений, включая голосовой помощник Google Assistant.

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