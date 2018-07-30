Google создала уникальный чип для "умной" бытовой техники

Компания Google решила перенести задачи по принятию решений в периферийные устройства масштаба вещей с подключением к интернету. Проще говоря, вооружить миниатюрные датчики и модули электронными "мозгами", которые в масштабе реального времени смогут принимать разные решения.

Об этом говорится на странице официального блога компании Google Blog.

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Для датчиков и модулей Интернета вещей компания разработала ASIC Edge TPU миниатюрных размеров. О габаритах чипа можно судить по фотографии ниже, где он расположен на 19-миллиметровой монете в один цент США. При проектировании ускорителя акцент был сделан на низком потреблении. Разработка соответствует трем требованиям: максимальному соотношению производительности на ватт, максимальному соотношению производительности на доллар и, конечно же, решение должно быть как можно меньше по размерам.

Размеры чипа Google ASIC Edge TPU по сравнению с центом

По понятным причинам столь миниатюрный чип не способен учиться моделям машинного обучения, поэтому Google реализовала проект в виде двух ступеней. Учиться машинной логике будут центры по обработке данных. Ускоритель Edge TPU в конечных устройствах будет оперировать обученными моделями и принимать решения на базе обмена с удаленными базами.

Модель работы "двухфакторной" системы искусственного интеллекта по обучению моделей и принятию решений

Сфера использования такого тандема, уверены в Google, предельно широка. Датчики на местах моментально смогут определять брак в изделиях на заводских конвейерах, подсказывать владельцам магазинов о скором исчезновении товаров на полках, регулировать движение транспорта, включая автопилот и, в общем, управлять процессами, в которых всегда что-то может пойти не так.

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С октября текущего года компания начнет распространять набор для разработчиков с ускорителями Edge TPU. Набор включает модуль SOM (system on module), который содержит Google Edge TPU, процессор NXP, Wi-Fi и чип безопасности Microchip. Набор уже можно заказать, однако цена вопроса пока не раскрывается.

Что такое Интернет вещей?

Это глобальная сеть подключенных к Интернету физических устройств – "вещей", оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации. Эти устройства объединены с помощью подключения к центрам контроля, управления и обработки информации.

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