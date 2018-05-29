Google Translate "насмехается" над людьми, которые верят в плоскую Землю: скриншот

Пользователи Google Translate заметили, что сервис некорректно переводит фразу "я пласковер", что означает человека, который верит в плоскую форму планеты Земля.

Это заметил пользователь под ником Orange-Crocs.

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Так, при переводе фразы i'm a flat earther (я пласковер) с английского на французский переводчик выдает "я сумасшедший" (Je suis un fou).

Google Translate делает некорректный перевод

При этом в комментариях пользователи отмечают, что при переводе на другие языки система выдает просто смешные фразы. Так, при переводе на итальянский "Я пласковер" превращается в "Я блюдо"; на арабский – "Я плоское ухо"; на азербайджанский – "Я настоящий грабитель".

Кстати, если попробовать перевести фразу на украинский, то Google Translate предлагает вариант "я плоский заземлення", а на русский система переводит фразу "я плоский земляник".

На русском фраза звучит: "я плоский заземлення"