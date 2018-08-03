Google упростила покупки внутри Android-приложений

Компания Google постоянно работает над улучшением пользовательского интерфейса фирменного магазина приложений и сопутствующих сервисов. На этот раз поисковый гигант решил повысить удобсто покупок внутри Android-приложений. Для этого компания полностью переработала соответствующую форму, сделав процесс оплаты проще и удобнее.

Об этом сообщает Android Police.

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Ранее во время совершения покупки по программе, будь то программа или игра, на экране появлялось небольшое окно с выбором способа оплаты и ценой. Затем необходимо было подтвердить покупку с помощью пароля или отпечатка пальца, в зависимости от настроек Google Play.

Старый способ оплаты в Google Play (слева) и новый (справа)

С обновлением соответствующее сообщение появляется в нижней части экрана, а вся информация о покупке, балансе и оплате представлена ​​в более наглядном виде. Операция проводится в одно касание. Новая форма оплаты может меняться в зависимости от настроек Google Play и условий приобретения программного обеспечения, будь то одноразовая покупка или оформление подписки.

Нововведение распространяется поэтапно, поэтому сейчас оно есть далеко не у всех пользователей.

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