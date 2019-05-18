Google выпустил дудл ко дню рождения Омара Хайяма: что известно о великом ученом

18 мая известному во всем мире математику, астроному и философу Омару Хайяму исполнился бы 971 год. По этому случаю компания Google посвятила ему свой дудл (логотип поисковика стилизуется в честь какого-нибудь праздника или события).

Персидский философ и математик Омар Хайям родился на Северо-Востоке современного Ирана в провинции Хорасан вблизи города Нишапур в 1048 году в семье купца, также у него была сестра Аиша. Всю свою жизнь ученый составлял афоризмы о смысле жизни человека и его назначении. Сегодня Хайяму приписывают более 5 тысяч афоризмов, хотя исследователи его творчества отмечают, что их число намного меньше и составляет не более чем 66 стихов.

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Прижизненные изображения Хайяма не сохранились, но, тем не менее, ему посвящено множество картин и памятников

Кроме того, с юного возраста, а именно с 8 лет, Омар Хайям глубоко начал изучать математику, астрономию и даже философию. В то же время известно, что в возрасте семи лет Омар пошел в медресе (средняя и высшая школа у мусульман Ближнего и Среднего Востока), быстро выучил наизусть весь Коран, а в пятнадцатилетнем возрасте уже начал готовить свой первый математический трактат.

Также он написал много работ по алгебре, геометрии и философии, участвовал в строительстве обсерватории дворца в Исфахане, центре государства Санджар. Хайям прославился и тем, что создал самый точный в мире календарь, который до сих пор официально используется в Иране. В отличие от других календарей, в календаре Хайяма приходится 8 високосных лет на 33 года, что точнее соответствует весеннему равноденствию. К примеру, в феврале здесь – 29 дней, а в високосные годы – 30.



Календарь Омара Хайяма

До конца жизни репутация Хайяма подверглась испытаниям общественным мнением. О нем начали говорить как про вольнодумца и вероотступника. Тогда он, в уже пожилом возрасте, отправился в свой последний хадж (паломничество в Исламе, связанное с достройкой Мекки и ее окрестностей и также Медины), вернувшись из которого продолжил участвовать в научных диспутах и преподавал в медресе для небольшой группы учеников.

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По легенде, умер Омар Хайям за чтением трудов Авиценны. Он спокойно отложил книгу, попросил "позвать чистых, чтобы составить завещание", поднялся и помолился. Согласно воспоминаниям великого исламского право- и хадисоведа, Аль-Бейхаки, когда Хайям окончил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и сказал, склонившись на колени: "Боже мой, ты знаешь, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое знание тебя – это мой путь к тебе". После этих слов ученый и мудрец умер.



Омар Хайям умер за чтением трудов Авиценны

По случаю дня рождения Омара Хайяма компания Google украсила соответствующим образом свой логотип – он вышит на персидском ковре. А когда в поиске жмешь на изображение, попадаешь на дудл – на ковре уже изображен Омар Хайям, который сидит под деревом и читает большую книгу. В одной руке он держит гроздь винограда, а другой рукой чертит в воздухе геометрические фигуры. Также рядом с фигурой ученого можно видеть нашу планету и солнце, над которыми пролетают две птицы.



По случаю 971-летия со дня рождения Омара Хайяма компания Google посвятила ему дудл

Дудл ко дню рождения Омара Хайяма могут видеть жители Канады, Перу, Чили, Аргентины, России, Исландии, Великобритании, Ирландии, Швеции, Украины, Болгарии, Турции, Туркменистана, Ирака, Марокко, Алжира, Ливии, Египта, Саудовской Аравии, Омана, Индии и Японии.



В каких странах можно увидеть дудл относительно Хайяма от Google