Google выпустила рекомендации по размещению вырезов на экране

В первой бета-версии Android P компания Google представила нативную поддержку вырезов в дисплеях, которые набрали большую популярность среди производителей смартфонов. Теперь, когда до релиза новой версии Android осталось совсем немного, поисковый гигант выпустил официальные рекомендации для OEM-производителей по размещению вырезов в экранах.

Об этом сообщает Android Authority.

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В Google отмечают, что смартфоны быстро движутся в сторону уменьшения рамок и увеличения пропорций. На этих устройствах вырезы в дисплеях являются популярным способом достижения безрамковости, выделяя место для важных датчиков на передней панели. На данный момент выпущено уже 16 устройств с вырезами от 11 OEM-производителей, а некоторые из них успешно участвуют в программе бета-тестирования Android P.

Дисплеи с вырезами предоставляют отличную возможность продемонстрировать вашу программу. Это также означает, что сейчас важнее, чем когда-либо, убедиться, что ваше ПО обеспечивает отличный опыт работы на устройствах с одним или двумя вырезами, а также на смартфонах с соотношением сторон 18:9 и более,

– говорится в блоге Google.

В руководстве Google для OEM-производителей есть несколько рекомендаций по размещению островка на экране. Это необходимо для того, чтобы дизайн устройств не шел вразрез с правилами создания программного обеспечения для разработчиков. Так, Google крайне не рекомендует производителям делать несколько выемок на одной стороне. Кроме того, компания категорически против использования более двух вырезов и их расположения на длинных сторонах дисплея.

Пример неправильного размещения двух вырезов

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Google рекомендует разработчикам позаботиться о корректном отображении контента не только на устройствах с "челкой", но и на вытянутых экранах с соотношением сторон 18:9 или более. Компания уверена, что в идеале приложения должны адаптироваться к различным пропорциям дисплеев.

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