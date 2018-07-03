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Google выпустит игровую приставку: чем новинка превзойдет Xbox и PlayStation

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Google выпустит игровую приставку
Google выпустит игровую приставку / Фото из открытых источников

Инсайдеры опубликовали информацию, что компания Google разрабатывает специальный игровой сервис, который позволит людям со всего мира играть даже на офисных компьютерах в консольные игры с максимальными графическими настройками. Кроме того, поисковик выпустит на рынок первую игровую приставку собственного производства.

Об этом сообщает Kotaku.

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Эксперты сообщают, что новинка от Google будет относиться к бюджетному сегменту, но при этом позволит отказаться от использования компьютера, планшета или смартфона, то есть, по сути, специальное устройство от "корпорации добра" можно будет подключить к телевизору и интернету, после чего использовать игровой сервис. Компания планирует запустить сервис с большим количеством бесплатных игр, что позволит Google выиграть конкуренцию у Sony и Microsoft.

В основе двух новых продуктов Google лежат облачные вычисления. То есть работа с графикой будет происходить на серверах Google, пользователю будет передаваться только поток видео и звука, но без задержек. В результате этого в итоге пользователь будет получать полноценный игровой процесс.

По данным источника, слухи о том, что Google разрабатывает игровую платформу, ходят давно. Для этих целей компания наняла специалистов, которые работали в Sony, Microsoft и EA.

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Теги: Техно Гаджеты Google Игры
Источник: 24 Канал
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