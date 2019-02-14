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      Google за все заплатит: в ЕС согласовали реформу авторского права в интернете

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      В ЕС согласовали реформу авторского права
      В ЕС согласовали реформу авторского права / Getty Images

      Представители Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента согласовали положения реформы авторского права, которое действует на территории Евросоюза. Целью изменений является попытка защитить авторов в эпоху цифровых технологий. Google и Wikipedia уже выразили свое недовольство некоторыми пунктами.

      Согласно документу, медиа, чьи материалы неоднократно использовались агрегаторами или социальными сетями, например, Google или Facebook, имеют право на вознаграждение, пишет DW.

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      Повлияют изменения и на YouTube. Для владельцев прав или создателей контента, если их контент распространяется через онлайн-порталы, должна быть награда.

      "Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", – прокомментировал евродепутат от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

      Прежде чем изменения вступят в силу, за них должны проголосовать представители всех стран-членов ЕС и в Европарламенте.

      В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов. Сейчас же недовольны пунктами реформы Google и Wikipedia.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Реформы Медиа СМИ Google Facebook
      Источник: 24 Канал
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