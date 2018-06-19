Google запустила сервис, который прогнозирует дату смерти

Корпорация Google создала сервис, который может спрогнозировать дату смерти. Эта технология работает на базе искусственного интеллекта. Она анализирует состояние здоровья и на основе этого прогнозирует дату смерти человека.

Об этом пишет akket.com.

Как утверждают разработчики, прогноз имеет погрешность до нескольких недель.

Читайте также: Нанороботы смогли полностью очистить кровь от токсинов

В Google надеются, что вскоре эта технология станет полезной медикам, она облегчит работу и позволит поставить более точный диагноз. Ведь этот сервис будет автоматически высчитывать продолжительность лечения, вероятность его успешности и тому подобное.

Этот сервис работает на основе нейронной сети и учитывает совокупность данных о пациенте, таких как возраст, пол, национальную принадлежность, уровень интеллекта, физические показатели здоровья, работу сердца и др.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно