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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Google запустила сервис, который прогнозирует дату смерти

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Google запустила сервис, который прогнозирует дату смерти
Google запустила сервис, который прогнозирует дату смерти / Фото из открытых источников

Корпорация Google создала сервис, который может спрогнозировать дату смерти. Эта технология работает на базе искусственного интеллекта. Она анализирует состояние здоровья и на основе этого прогнозирует дату смерти человека.

Об этом пишет akket.com.

Как утверждают разработчики, прогноз имеет погрешность до нескольких недель.

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В Google надеются, что вскоре эта технология станет полезной медикам, она облегчит работу и позволит поставить более точный диагноз. Ведь этот сервис будет автоматически высчитывать продолжительность лечения, вероятность его успешности и тому подобное.

Этот сервис работает на основе нейронной сети и учитывает совокупность данных о пациенте, таких как возраст, пол, национальную принадлежность, уровень интеллекта, физические показатели здоровья, работу сердца и др.

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Теги: Техно Google Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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