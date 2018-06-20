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Google запустит веб-версию популярного приложения

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Google запустит веб-версию популярного приложения
Google запустит веб-версию популярного приложения / engadget

Корпорация Google запустит новую функцию в приложении для сообщений Android Messages под названием Messages for web. Нововведение позволит отправлять сообщения и рассылать SMS с веб-браузера на компьютере.

Об этом сообщает Tech Today.

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Теперь обмениваться сообщениями через компьютер можно с помощью портала messages.android.com. На сайте содержится QR-код и инструкция как использовать эту опцию. Стоит отметить, что кроме текста, мессенджер позволит пересылать стикеры, эмотиконы и картинки.

"Корпорация добра" также внедрила в приложение Android Messages несколько новых функций, среди которых – "умные" ответы, поиск GIF и предварительный просмотр ссылок.

Android Messages

Google разработала Android Messages для веб-браузера

Стоит отметить, что Android Messages с новыми функциями уже можно скачать из официального магазина приложений Google Play.

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Теги: Техно Приложения Google Интернет
Источник: 24 Канал
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