GoPro представила свою самую дешевую экшн-камеру
Компания GoPro представила свою самую доступную экшн-камеру. Новинка называется Hero. Ее стоимость составляет около 200 долларов (5300 гривен).
Об этом пишет keddr.com.
Как заявили в компании, новинка подходит для детей и путешественников.
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Hero имеет 10-мегапиксельный датчик, который умеет снимать видео 1080p/1440p при 60 к/с. Также камера оснащена защитой от воды.
Hero оборудована электронной стабилизацией и двухдюймовым сенсорным дисплеем. Она также поддерживает голосовые команды. Для хранения отснятого материала используют карты microSD.
По размерам новинка идентична модели Hero6 Black.
Камера Hero
Источник: 24 Канал
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