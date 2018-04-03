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GoPro представила свою самую дешевую экшн-камеру

222 Читати новину українською
GoPro представила камеру Hero
GoPro представила камеру Hero / keddr.com

Компания GoPro представила свою самую доступную экшн-камеру. Новинка называется Hero. Ее стоимость составляет около 200 долларов (5300 гривен).

Об этом пишет​ keddr.com.

Как заявили в компании, новинка подходит для детей и путешественников.

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Hero имеет 10-мегапиксельный датчик, который умеет снимать видео 1080p/1440p при 60 к/с. Также камера оснащена защитой от воды.

Hero оборудована электронной стабилизацией и двухдюймовым сенсорным дисплеем. Она также поддерживает голосовые команды. Для хранения отснятого материала используют карты microSD.

По размерам новинка идентична модели Hero6 Black.

GoPro представила свою найдешевшу екшн-камеру

Камера Hero

Теги: Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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