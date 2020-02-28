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      Гора отходов под окнами общежития: в Кропивницком жители выбрасывают мусор прямо из окон

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      Жители многоэтажек на окраинах Кропивницкого ежедневно видят под окнами пакеты с мусором, шприцы и разбитые бутылки. Все это из-за соседей по общежитию, которые устроили свалку посреди жилого массива. Они выбрасывают отходы прямо со своих балконов.

      Среди отходов уже завелись крысы. Несмотря на то, что общежитие частное, жители отказываются убирать за собой.

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      Галина Викторовна живет недалеко от общежития. Женщина возмущена такой свалкой, ведь мусор здесь на каждом шагу. Она запрещает приходить сюда и своим внукам. Потому что помимо бытового мусора на земле можно наткнуться на шприцы и ампулы.

      Если пройти чуть дальше, то там в посадке собираются наркоманы, половина шприцов, все это валяется. Не дай Бог какой-то ребенок там наткнется, когда будет бежать,
      – пояснила местная жительница Галина Брайченко.

      В общежитии, жителей которого обвиняют в разгильдяйстве, арендует комнату Александр. Мужчина рассказал, что неоднократно предлагал соседям вместе убраться. Однако те отказались. При этом всю обязанность они перевели на коммунальщиков.

      В то же время в жилищно-эксплуатационной организации объясняют, что общежитие находится в частной собственности, но контакта с владельцем нет. Жильцам несколько раз предлагали заключить сделку по уборке придомовой территории. Такая услуга стоила бы не больше, чем 30 гривен. Однако жители не захотели платить.

      Два года назад городской совет объявил конкурс на этот дом. Мы как управляющая компания в нем победили, но люди отказались от наших услуг,
      – отметила руководитель ЖЭО №4 Людмила Запорожец.

      Неубранный мусор лежит на земле в течение нескольких месяцев, бездомные собаки разносят пакеты с отходами. Жители жалуются, что возле общежития стоит такая вонь, что нечем дышать. Коммунальщики не выдержали и на добровольных началах, бесплатно, начали убирать территорию. Однако, лишь раз в три месяца.

      Сами жители общежития молча наблюдали из окон за уборкой мусора. Некоторые из них даже выбрасывали мусор прямо с балконов. Дворники рассказали, что привыкли к такой наглости. В городской раде проводили встречу с жителями общежития, однако это не дало результата.

      Из-за бюджета города мы не можем делать эту работу, и не будем это делать. Даром не будет выполняться уборка города, таких возможностей нет,
      – прокомментировал городской голова Андрей Райкович.

      Городская власть настойчиво призывает жителей общежития заключить договор по уборке территории. В противном случае за загрязнение окружающей среды жителей будут привлекать к административной ответственности.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Кропивницкого Новости Украины
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