Goral выпустила "самый дешевый фитнес-браслет в мире"
Компания Goral недавно выпустила смарт-браслет Goral Y5, который называют самым дешевым смарт-браслетом в мире – его цена составляет всего 15,99 долларов (около 420 гривен).
Об этом пишет издание prostotech.com.
Так, Goral Y5 имеет 0,96-дюймовый цветной экран с разрешением 80x160 пикселей. Новый смарт-браслет доступен во многих ярких цветах: черный, синий, темно-синий, фиолетовый и красный.
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Гаджет прошел сертификацию IP67, то есть он имеет защиту от воды и пыли.
Что касается функционала, то Goral Y5 имеет 24-часовой датчик сердечного ритма, датчик артериального давления и кислородный монитор, счетчик шагов, счетчик калорий и контроль сна.
Через Bluetooth 4.0.Goral Y5 можно подключить к смартфону, тогда он будет информировать о полученных сообщениях или вызовах.
Goral Y5 уже можно купить во многих интернет-магазинах. Его цена стартует от 15,99 долларов.
Смарт-браслет Goral Y5