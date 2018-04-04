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Goral выпустила "самый дешевый фитнес-браслет в мире"

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Смарт-браслет Goral Y5
Смарт-браслет Goral Y5 / Фото из открытых источников

Компания Goral недавно выпустила смарт-браслет Goral Y5, который называют самым дешевым смарт-браслетом в мире – его цена составляет всего 15,99 долларов (около 420 гривен).

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, Goral Y5 имеет 0,96-дюймовый цветной экран с разрешением 80x160 пикселей. Новый смарт-браслет доступен во многих ярких цветах: черный, синий, темно-синий, фиолетовый и красный.

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Гаджет прошел сертификацию IP67, то есть он имеет защиту от воды и пыли.

Что касается функционала, то Goral Y5 имеет 24-часовой датчик сердечного ритма, датчик артериального давления и кислородный монитор, счетчик шагов, счетчик калорий и контроль сна.

Через Bluetooth 4.0.Goral Y5 можно подключить к смартфону, тогда он будет информировать о полученных сообщениях или вызовах.

Goral Y5 уже можно купить во многих интернет-магазинах. Его цена стартует от 15,99 долларов.

Смарт-браслет Goral Y5

Смарт-браслет Goral Y5

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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