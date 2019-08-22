Гордимся Украиной не только онлайн, – Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага: видео

Каждая улица и площадь должно стать сине-желтой 23 августа. Для этого нужно немного: вывесить флаг из своего окна или балкона.

Не следует лениться, а нужно "одеть улицы украинских городов" в цвета национального флага. С таким предложением выступил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном на Facebook.

Интересно: День флага: самые интересные факты об украинском флаге

Завтра мы все будем отмечать День нашего флага. Для нас желтый и синий – это давно уже не просто цвета. В них окрашено сердце каждого украинца,

– сказал он.

Президент выразил уверенность: 23 августа вся Facebook-лента будет "желто-синей". Впрочем, призвал "гордиться Украиной" не только онлайн.

"У меня есть предложение к украинцам. Из каждого уголка нашей Родины и ко всем украинцам мира: давайте сделаем флешмоб. Раскрасим в сине-желтые цвета нашу планету! Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, площадь, город, вся Украина стали сине-желтыми", – подчеркнул гарант.

По мнению Зеленского, это особенно необходимо сделать именно сейчас, когда "некоторые украинцы вынуждены прятать родной стяг под кроватью", а некоторые за его вывешивание находится в тюрьме.

Свое предложение Зеленский завершил уже ключевой для него самого и его команды фразой: "Сделаем это вместе!"

Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага: видеообращение

Следует знать! День флага в Украине отмечают 23 августа. Это праздник относительно новый, его начали праздновать с 2004 года, хотя сам сине-желтый флаг с древности является символом украинцев. Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялась 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.