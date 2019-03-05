Гордон заявил, что его смерти хочет Фарион: "свободовка" обматерила журналиста

Журналист Дмитрий Гордон в видеообращении заявил об угрозе убийства со стороны представительницы "Свободы" Ирины Фарион и заместителя главы Кировоградского областного совета Игоря Степуры. Официальные заявления он уже направил генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Весь скандал возник из-за комментария Гордона одному из украинских изданий. Журналист, в частности, отметил, что обсуждение вопроса языка следует отложить до лучших времен – когда Украина окрепнет.

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"Я считаю, что вопрос о языке в переломные для страны периоды могут поднимать или дураки, или недальновидные люди, или те, кто ловит рыбу в мутной воде, или агенты ФСБ, агенты Кремля. Другого варианта нет. У нас есть страна, она – разная. В Харькове одни приоритеты, во Львове – другие, в Виннице – третьи, а в Сумах, возможно, – четвертые. Она – разная! По языковым принципами, по конфессиональным, по национальным ... Не понимать этого, не считаться с этим нельзя. Если мы хотим собрать страну воедино, нужно на некоторое время отбросить исторические споры", – отметил представитель СМИ.

Кроме того, он признался, что не любит проводника ОУН Степана Бандеру. По его убеждению, идеология Бандеры является предтечей многих национальных проблем в стране.

"Но я говорю: ребята, давайте на исторические темы говорить потом, когда у нас будет сильная Украина. Я готов смириться с памятниками Бандере во Львове и Тернополе. Пожалуйста! В Киеве? Пожалуйста! Не хочете в Харькове или Луганске ? Не надо", – подытожил Гордон.

Гордон о высказываниях Фарион в отношении себя: смотрите видео

Правда, такие суждения вызвали большой реакцию со стороны бывшего нардепа от "Свободы" Ирины Фарион. В частности, политик на назвала Гордона врагом.

"Эту сволочь мало призирать. Этой падали надо создавать невыносимые условия для существования. Это проклятие страны. Эта гадина мерзкая остатками своего вытекшего мозга панически боится основных условий освобождения и силы украинцев. Поэтому полная бандеризация страны – это наша цель. Пусть оно сдохнет, это падаль, в диких муках", – отметила Фарион.

Чуть позже на слова Гордона отреагировал заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура. Чиновник также пожелал журналисту сдохнуть и вспомнил в этом контексте убийство одиозного Олеся Бузины.

К пожеланиями Степуры присоединилась и Ирина Фарион.

"Да. Бузина заждался. Пусть сдохнет", – отметила она.

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Кто такой Олесь Бузина и что известно о его убийстве?

Олесь Бузина был украинским журналистом. Значительное количество общественных деятелей и политиков обвиняло его в украинофобских взглядах. Его убили 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоэтажного дома. Впоследствии были задержаны 2 человека, которых подозревают в преступлении.

В ответ на угрозы Гордон заяивив, что Фарион надо рассматривать либо как психически больного человека (и тогда ее надо поместить в соответствующее лечебное учреждение), либо как агента ФСБ России.

Я несколько раз публично предлагал этой даме пройти осмотр, во-первых, у врача, во-вторых, на детекторе лжи, но чтобы я был рядом и мне задавали те же вопросы, что и ей. Вопрос у меня к ней – один: "Являетесь ли вы агентом спецслужб Российской Федерации?"

– убеждает он.

По мнению журналиста, такие люди, как Фарион, "поднимают голову и начинают стравливать людей по национальным, религиозным, языковым признакам". В отношении Степуры, Гордон подчеркнул, что он, в отличие от Фарион, является официальным лицом и занимает высокую должность в Кировоградской области.

В итоге журналист направил официальные заявления генпрокурору Юрию Луценко, председателю СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я требую от руководителей силовых структур немедленной реакции на призыв убить меня со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры ... Также призываю отреагировать на эту ситуацию президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты от "Свободы", бывшего нардепа Руслан Кошулинский. Требую от Кошулинского немедленной реакции: или исключить Фарион из партии "Свобода", или сняться с выборов", – подчеркнул он.

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Однако после такого заявоения со стороны Гордона снова о себе напомнила Фарион, однако уже в этот раз не подбирала слов и почемуто вспомнила о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

"Господа! Что я заметила. Там, говорят, один г**дон в штаны навалил от страха ... Да кому ты нужен, несчастье ... Так вот, господа. Все грязные комменты идут прежде всего от бидляка Зеленского. Как роскошно, которые мы их так просто и легко идентифицировали. Уровень поддержки этого шута – это коэффициент дебилов в стране. Так что, на выборах мы получим их перепись. И это прекрасно", – написала националистка.

Это уже не первый раз, когда Гордон заявляет об угрозах со стороны националистов, в частности "Свободы". Так, в прошлом году также в начале марта он заявил, что соратники Олега Тягнибока по его прямому поручению собирались блокировать творческий вечер журналиста во Львове.

"В львовском "Соколе"(объединение имеющее отношение к "Свободе") обещают беспорядки и угрожают "валить" меня из оружия ... В последнее время в Украине резко активизировались всевозможные радикальные течения, представители которых имеют огнестрельное оружие, в том числе незарегистрированное. Как правило в рамках гибридной войны эти группировки тайно поддерживаются спецслужбами России", – говорил тогда представитель СМИ.