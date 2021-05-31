Врачи 45 минут пытались реанимировать ребенка, но тщетно. В августе Эвану должно было исполниться 16 лет.

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Скоропостижно скончался 15-летний внук Олега Филимонова

Сначала в СМИ Одессы появилась информация, что в одной из школ города случилась беда – подросток потерял сознание на спортивной площадке, а впоследствии скончался.

Олег Филимонов на своей странице в фейсбуке написал, что умер его внук, 15-летний Эван Григор.

Плохо ему стало во время игры в баскетбол, врачи же скорой не смогли его спасти.

Друзья, у меня в семье случилось большое несчастье. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер,

– рассказал Филимонов.

Он добавил, что скорая помощь пыталась реанимировать парня 45 минут, но не смогла.

В августе Эвану Григору исполнилось бы 16 лет.



Олег Филимонов и его внук Эван Григор / Фото "Odessa Online"

Телеграм-канал "Одесса INFO" уточнил, что трагедия случилась на спортивной площадке 84 школы Одессы.

1-й курс механиков остался без старшины. Жаль парня, еще в пятницу видел его на плацу,

– прокомментировал один из товарищей Эвана.

Редакция 24 канала искренне скорбит вместе с близкими и родственниками умершего юноши.