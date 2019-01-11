Горечь во рту: почему возникает и что делать

Горечь во рту – это симптом, который прежде всего указывает на нарушения в системе желудочно-кишечного тракта. Возникает он по самым разным причинам, однако, наиболее частой являются изменения в работе желчного пузыря и печени.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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Также этот симптом может возникать при задержке пищи в области двенадцатиперстной кишки вследствие ее язвенного поражения, воспалительного процесса или при слабой моторике.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Нарушения в работе органов, вызывающие горечь во рту, прежде всего связаны с застоем желчи. Поскольку желчь образуется в печени, оттуда попадает в желчный пузырь, где ждет провокацию едой, и изливается в двенадцатиперстную кишку – любая задержка на этом пути может создать накопления желчных кислот с последующим ощущением их избытка в организме в виде горечи во рту. Одной из самых частых причин является так называемый холестаз (застой желчи), который можно диагностировать при помощи ультразвукового обследования органов брюшной полости”.

Застой желчи может происходить и в скрытой форме – в печени, что также будет вызывать чувство горечи во рту. Такое состояние часто сопровождает разнообразные заболевания печени.

Важной причиной является недостаточная моторика в области двенадцатиперстной кишки, поскольку этот орган непосредственно принимает желчь из желчного пузыря и, в случае воспалительного процесса, может задерживать ее. Даже больше – эта патология провоцирует дополнительное выделение желчи, поскольку пища, которая не движется по желудочно-кишечному тракту, вызывает новое сокращение желчного пузыря, что приводит к ухудшению симптомов.

Горечь во рту часто возникает из-за неправильной работы желчного пузыря

Горечь во рту может быть вызвана забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки при недостаточности клапана между ними, замедлении моторной функции и избытке желчи, выбрасываемой за один раз.

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Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит "Интенсивней всего горький привкус будет проявляться при наивысшей концентрации желчи, возникающей при несвоевременной работе желчевыводящих путей и, как следствие, неполном опорожнении желчного пузыря. В таком случае желчные кислоты от предыдущих порций смешиваются с новыми и, опять же, не выбрасываются полностью при новых несвоевременных сокращениях желчного пузыря. Это вызывает повышение концентрации желчных кислот и их большую токсичность и, как следствие, большую агрессивность к желудку или двенадцатиперстной кишке с более сильным ощущением горечи во рту”.

Важной причиной является хроническое воспаление желчного пузыря (холецистит), которое не позволяет ему работать полноценно даже в состоянии ремиссии (период течения хронической болезни, характеризующийся значительным ослаблением или исчезновением ее признаков) и существенно нарушает его сократительную функцию.

Вероятными причинами также могут быть различные гельминтозы (паразиты): лямблиоз, эхинококкоз, описторхоз. Также к появлению горечи во рту приводит частый прием токсичных для печени препаратов. Однако в этом случае важно отметить, что более вероятным будет металлический привкус в ротовой полости, а не горький, что иногда вызывает трудности в распознавании. Отравление солями тяжелых металлов также может быть причиной горечи во рту, как и изменения гормонального статуса, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта.

При появлении горечи во рту – обратитесь к врачу

Одной из достаточно частых причин является беременность, когда осуществляется механическое давление на желчный пузырь и он не способен выполнять свою функцию по выделению желчи в полном объеме. И в результате формируется холестаз.

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Иногда причиной этого симптома является стоматологические манипуляции (имплантация зуба) или глоссит (воспаление языка). Недостаточность витамина В12 иногда отображается схожим с горечью в ротовой полости симптомом – жжением языка или различными привкусами.

При первых признаках горечи во рту следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который направит на необходимые обследования. Выбор метода исследования будет основываться на основании обследования.

Перед походом к врачу будет полезным проследить, что именно вызывает ощущение горечи в ротовой полости:

еда или голод; в какое время суток ее проявление интенсивнее; есть ли продукты, провоцирующие возникновение горечи во рту; какова продолжительность симптома; если горечь исчезает, то с помощью чего.

Необходимо детально проанализировать, когда начались симптомы, что стало провоцирующим фактором впервые (возможно, пищевое отравление или другое заболевание).

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Стоит обратить внимание на симптомы, сопровождающие горечь во рту: боль, ее локализацию, наличие или отсутствие изжоги, нарушения в работе кишечника, тяжесть после еды, тошноту. Важным симптомом является наличие зуда кожи и выраженной сухости кожных покровов. Все эти признаки станут ключом к правильной постановке диагноза”.

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