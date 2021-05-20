Инцидент произошел вечером 19 мая. Частный гараж расположен в переулке Лизы Чайкиной.
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Пожар в гараже: детали
- Спасателям сообщили об инциденте в 17:53.
- На место пожара немедленно прибыли работники ГСЧС.
- Пожарные выяснили, что авто внутри гаража нет.
- Огонь охватил 10 квадратных метров: горел мусор и различные хозяйственные вещи.
Хлам внутри гаража / Фото ГСЧС
- 50-летний владелец гаража получил ожоги лица, верхних конечностей и шеи.
- Окончательно ликвидировали пожар в 19:20.
- По версии работников ГСЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной безопасности.