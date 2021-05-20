Инцидент произошел вечером 19 мая. Частный гараж расположен в переулке Лизы Чайкиной.

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Пожар в гараже: детали

  • Спасателям сообщили об инциденте в 17:53.
  • На место пожара немедленно прибыли работники ГСЧС.
  • Пожарные выяснили, что авто внутри гаража нет.
  • Огонь охватил 10 квадратных метров: горел мусор и различные хозяйственные вещи.

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Хлам внутри гаража / Фото ГСЧС

  • 50-летний владелец гаража получил ожоги лица, верхних конечностей и шеи.
  • Окончательно ликвидировали пожар в 19:20.
  • По версии работников ГСЧС, возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной безопасности.