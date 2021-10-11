Из-за пожара повредилось школьное имущество. Учебное заведение загорелось 11 октября утром. Почему школа горела – не известно.

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В школе были 730 человек

К спасателям поступило сообщение о пожаре в 09:46. Горела школа на улице Караваева в Новокодацком районе. Когда работники ГСЧС приехали на место происшествия, то обнаружили, что пожар возник в подвале. Всего в школе 3 этажа.

К счастью, ученики и педагоги вовремя ушли в безопасную зону. Всего в школе находились 730 человек. В результате пожара повредилось школьное имущество на площади 3 квадратных метров.

Спасатели потушили пожар в школе / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Пожар локализовали в 10: 10 и потушили через 5 минут. На месте работали 14 спасателей, которые привлекли 4 единицы спецтехники.

В школьном подвале произошел пожар: видео