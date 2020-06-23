В Украине поминают жертв войны, которую начали 2 диктатора – Гитлер и Сталин. 22 июня 1941 года на Киев упали первые бомбы. С этого и началась немецко-советская война, в которой по разным данным погибло от 8 до 10 миллионов украинцев. Еще свыше 2 миллионов отправили на принудительные работы в Германию.

Даже через 79 лет журналисты 24 канала все же нашли очевидцев, которые рассказали о пережитом. Одна из них киевлянка, заключенная из концлагеря "Аушвиц" Анастасия Гулей, которой повезло выжить в сложное время.

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Никто не объявлял, что началась война

Первые бомбы в Киеве немцы сбросили именно на Жуляны, где живет Анастасия. Мишенями врага были военные объекты: аэродром в Жулянах, завод "Большевик", авиационный завод, военные училища на Печерске, казармы НКВД и железнодорожный вокзал.

Вот, что поют: "Киев бомбили, нам обьявили, что началась война". Так здесь никто не объявлял. Бомбы объявили,

– сказала г-жа Гулей.

Историк Татьяна Пастушенко отметила, что именно в Жулянах погибло много гражданских жителей, разрушили их дома, 55 человек были тяжело ранены.



Анастасия Гулей / Фото 24 канал

Переодели в полосате, постригли, дали номер, – заключенная из концлагеря

Война застала Анастасию Гулей не здесь, а на Полтавщине, где она и жила с родителями. Тогда, еще будучи молодой девушкой, она как раз собирала документы для поступления в университет. Но уже через несколько недель ее принудительно вывезли на работу в Польшу.

Там Гулей попала в лагерь при химическом предприятии. Пыталась убежать. Вместе с другими беглецами ее поймали, отправили в тюрьму, а оттуда – в концлагерь "Аушвиц".

Передели в полосатое, постригли, поставили номер,

– назвала Анастасия Гулей свой номер в концлагере.

Госпожа Анастасия находилась под номером 61 369. Он выбит на ее теле до сих пор и каждый день напоминает ей о пережитых ужасах.



На руке Анастасии Гулей выбит номер, под которым находилась в концлагере / Фото 24 канал

Рассказала, что хотела бы забыть, освободить себя от страшных воспоминаний, однако не удается.

"В конце лагеря – лесок, там 4 крематория. Из всех 4 труб шло черно-красное пламя, дым и неприятный запах. Горело мясо человеческое", – сказала заключенная из концлагеря.

Женщина мечтает установить памятник погибшим

После "Аушвица" в жизни Анастасии Гулей был еще один концлагерь – "Берген-Бельзен", где она едва не умерла от тифа и голода.

Тогда вместе с другими узниками ее спас британский армейский корпус. Сейчас, в свои 94 года, эта женщина помнит все до мелочей. Она рассказала, что в прошлом году побывала в "Освенциме", где сохранились канавы, которые копала вместе с другими заключенными. Жизнь не сломала и не озлобила ее. Она активная и оптимистичная. А еще у госпожи Анастасии есть мечта – установить памятник жителям Жулян, которые погибли в первые дни войны.