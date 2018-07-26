Gorillaz на концерте в Киеве вышли в футболках сборной Украины и "Динамо"

Популярная британская группа Gorillaz во время фестиваля UPark Festival в Киеве вышла на сцену в футболках сборной Украины по футболу и киевского"Динамо".

Стоит отметить, что сам концерт состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. По данным isport.ua во время концерта музыканты неоднократно обращались к публике на украинском языке: "Дякую, Києве!", "Київ" и "До побачення!". Читайте также: "Динамо" представил новую форму от New Balance Музыканты Gorillaz в форме "Динамо" и сборной Украины Стоит отметить, что на музыкантах старый образец футбольных форм сборной и "Динамо".