Горит 10 тысяч квадратных метров: под Одессой вспыхнул пожар на складе – видео

В селе Дачное Одесской области 1 августа вспыхнул огромный пожар в трехэтажном складском здании. Сейчас пожарные пытаются погасить огонь.

Здание расположено в 452 километрах от автодороги М-05 "Киев-Одесса". По состоянию на 11:10 огонь охватил 10 тысяч квадратных метров.

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К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте работает 84 пожарных, они привлекли 22 единицы техники Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Огонь пытаются ликвидировать.

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По состоянию на 11: 29 пожарным удалось локализовать огонь.

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