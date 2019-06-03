"Горите в аду": соцсети взорвались из-за мальчика, которого застрелили пьяные полицейские

Мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком застрелили пьяные полицейские, умер. Врачи боролись за его жизнь двое суток, однако спасти ребенка не удалось. Соцсети взорвались гневом и требуют жесткого наказания для убийц.

Пользователи призывают министра МВД Арсена Авакова подать в отставку и "гнать" все руководство Киевской полиции.

Читайте также: Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: активисты созывают на митинг под МВД

У ребенка было пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли. Мальчик умер вечером 3 июня.

Керонів обл.поліції гнати і #АваковУвідставку — En Mars (@MarsEn311) June 3, 2019

@AvakovArsen ну шо реформатор херов? В отставку идешь уже?

"Хлопчик якого фактично вбили п‘яні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому щойно помер.



Думаю пану Авакову вже давно варто піти у відставку." — Гаагский Трибунал (@Gaaga_trib) June 3, 2019

Хлопчик помер...

Керівників обласної поліції гнати...#АваковУвідставку — Бадссон (@badsson) June 3, 2019

Поранений п'яними ментами хлопчик помер. В нормальних країнах міністр МВС пішов би у відставку. Але Авакову як з гуся вода. — morris.gerald (@MorrisGerald) June 3, 2019

Хлопчик, в якого вистрілили бухі бєркута, помер.



Як до цього дійшло?



Дуже просто. МВС не хотіло і не стало мінятись. На стару мусорську систему натягнули бантик патрульної поліції і так-сяк пропрацювали 5 років.... https://t.co/ATLPvIYxrP — ФОП А.Ходза (@antonohaio) June 3, 2019

Хлопчик помер..



Горіть у пеклі,виродки — Neledi 18+ (@_ledili) June 3, 2019

Ну що @AvakovArsen, пристрілялися твої пдрси? Помер хлопчик.Вбили всю родину подонки.А почали з тягання громадян за плакати. Весело їм тепер, напевно. — Wendy Донецьк (@WendyDonetsk) June 3, 2019

Пожизненное влепили бы уродам... — Простачок (@Gal_linochka) June 3, 2019

Что известно об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком? Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Теперь следователи установили, что они в тот момент развлекались – стреляли по жестянкам.



Полицейских-убийц задержали. Однако сначала местные правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Правоохранители были настолько пьяны, что не помнят, кто именно попал в ребенка. Суд по избранию меры пресечения состоится 4 июня.

Пользователи соцсетей не выбирая слов требуют жесткого наказания для полицейских. Украинцы выражают искренние соболезнования семье убитого мальчика.

Читайте также: "Не стало нашего солнышка": мать подстреленного полицейскими мальчика подтвердила его смерть