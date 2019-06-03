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      "Горите в аду": соцсети взорвались из-за мальчика, которого застрелили пьяные полицейские

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      Соцсети взорвались гневом из-за смерти мальчика, которого застрелили полицейские
      Соцсети взорвались гневом из-за смерти мальчика, которого застрелили полицейские / Фото со страницы матери мальчика

      Мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком застрелили пьяные полицейские, умер. Врачи боролись за его жизнь двое суток, однако спасти ребенка не удалось. Соцсети взорвались гневом и требуют жесткого наказания для убийц.

      Пользователи призывают министра МВД Арсена Авакова подать в отставку и "гнать" все руководство Киевской полиции.

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      У ребенка было пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли. Мальчик умер вечером 3 июня.

      Что известно об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком? Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Теперь следователи установили, что они в тот момент развлекались – стреляли по жестянкам.

      Полицейских-убийц задержали. Однако сначала местные правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Правоохранители были настолько пьяны, что не помнят, кто именно попал в ребенка. Суд по избранию меры пресечения состоится 4 июня.

      Пользователи соцсетей не выбирая слов требуют жесткого наказания для полицейских. Украинцы выражают искренние соболезнования семье убитого мальчика.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Киева Жертвы Полицейские убили 5-летнего мальчика Арсен Аваков Министерство внутренних дел Криминальные новости Расследования
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