"Горите в аду": соцсети взорвались из-за мальчика, которого застрелили пьяные полицейские
Мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком застрелили пьяные полицейские, умер. Врачи боролись за его жизнь двое суток, однако спасти ребенка не удалось. Соцсети взорвались гневом и требуют жесткого наказания для убийц.
Пользователи призывают министра МВД Арсена Авакова подать в отставку и "гнать" все руководство Киевской полиции.
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У ребенка было пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли. Мальчик умер вечером 3 июня.
Что известно об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком? Трагедия случилась 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Теперь следователи установили, что они в тот момент развлекались – стреляли по жестянкам.
Полицейских-убийц задержали. Однако сначала местные правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Правоохранители были настолько пьяны, что не помнят, кто именно попал в ребенка. Суд по избранию меры пресечения состоится 4 июня.
Пользователи соцсетей не выбирая слов требуют жесткого наказания для полицейских. Украинцы выражают искренние соболезнования семье убитого мальчика.
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