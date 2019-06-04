Горизонтальный небоскрёб может появиться на Оболони в Киеве: фото, видео

Архитектурное бюро Zotov & Co представило концепцию IT-парка, который может появиться в заливе Собачье устье, на столичной Оболони.

Район залива Собачье Устье на Оболони – одна из немногих зон Киева, которую до сих пор не задели масштабные стройки.

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Основатель и главный архитектор бюро Виктор Зотов признался, что его первым желанием после того, как его бюро получило этот проект, было ничего не строить в этом районе, пишет Pragmatika.media.

Перед архитекторами стояла задача не нанести вред уникальной природе и разработать коммерчески привлекательный проект, рассчитанный на работников IT-индустрии.

Вместо неприглядных небоскрёбов-монстров, которых уже достаточно понастроили в Киеве, Zotov & Co предлагают соорудить в этом месте горизонтальный небоскрёб, который бы органично вписывался в ландшафт.

Что предполагает концепция?

Архитекторы предлагают разместить на полуострове вытянутое здание в форме параллелепипеда длиной почти 700 метров и 39 метров в ширину.



Горизонтальный небоскрёб должен органично вписаться в местный ландшафт

Чтобы конструкция не создавала дисгармонию в местном пейзаже, она должна быть не больше 12 метров в высоту – это примерная высотность исторической застройки и растительности на полуострове.

Чтобы в здании было достаточно естественного освещения, часть крыши предлагают оборудовать отверстиями – так называемыми зенитными фонарями.

В одной части здания будет предусмотрена площадка для проведения массовых мероприятий с полупрозрачным мультимедийным фасадом.

Это космический корабль, который упал в песок Собачьего устья и никак не повлиял на окружающую среду,

– охарактеризовал концепцию проекта главный архитектор бюро Виктор Зотов.

Кроме публичного пространства, которое будет включать в себя офисные помещения, IТ-академию, школу, детсад, отель, спортивную зону, бассейн и спортзал, в здании также будет частное пространство. Это жилой блок с подземным паркингом и комфортабельными квартирами.

Архитекторы предлагают с пользой использовать площадь крыши, на которой можно разместить солнечные батареи, посадить сад или огород или оборудовать спортивную площадку.

Концепция проекта горизонтального небоскрёба на полуострове Собачье Устье в Киеве: смотрите видео

К слову, первый в мире горизонтальный небоскрёб совсем недавно открыли в Китае.