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Горячая мамочка: Кайли Дженнер надела пикантный образ в ресторан

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Светская львица и мать 4-месячной дочери Сторми – Кайли Дженнер, часто надевает на светские мероприятия и прогулки провокационные образы. Ее поход на ужин в калифорнийский ресторан отличился не меньшей пикантностью.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Для своего похода на ужин в ресторан Craig в Западном Голливуде, штат Калифорния, звезда выбрала сексуальные серые лосины с высокой талией от Александра Ванга, которые подчеркивали ее широкие берда и ягодицы. Наверх девушка выбрала короткий спортивный топ белого цвета с сексуальным декольте, а образ завершила прозрачными каблуками.

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Кайли Дженнер


Кайли Дженнер

Образ Кайли дополнила лаконичными собранными волосами в хвост, нежным макияжем, для которого она часто использует собственную косметику Kylie Cosmetics, и яркими розовыми ногтями.


Кайли Дженнер

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Провести вечер она решила с одной своей лучшей подругой Джордин Вудс, которая выбрала черное платье в горох. Свою дочь Сторми Кайли, похоже, оставила на уходе няни или бабушки Крис Дженнер.


Джордин Вудс

Напомним, что Кайли Дженнер неожиданно удалила все фото 4-месячной дочери Сторми в Instagram. По словам инсайдеров, Кайли угрожали похитить дочь.

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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