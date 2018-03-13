Горячая ванна помогает похудеть не хуже прогулки, – ученые

К такому неожиданному выводу пришли ученые из университета Лафборо, которые обнаружили, что за один прием горячей ванны можно потерять столько же калорий, как на 30-минутной прогулке.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 14 человек, которые, принимая ванну, потеряли около 130 калорий. То есть такое количество калорий можно "сжечь" в 30-минутной пешей прогулке. Температура воды при этом составляла примерно 40 градусов, а время принятия ванны – 60 минут. В исследовании приняли участие как женщины, так и мужчины.

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По мнению ученых, такой невероятный эффект достигается за счет повышения температуры тела во время расслабляющей процедуры. Что также интересно, во время принятия ванны снижается и уровень сахара в крови – примерно на 10%.