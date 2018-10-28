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      Горячая вода, которой не было: откуда в платежках киевлян появились фантомные суммы за газ

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      Киевлянам придется заплатить за горячую воду, которой не было
      Киевлянам придется заплатить за горячую воду, которой не было / Фото из открытых источников

      С апреля, когда закончился отопительный сезон, киевлян поставили перед фактом – не будет и горячей воды. Без нее люди жили полгода. Только в октябре в некоторых домах вода начала появляться, и пришли новые платежки. Однако не за горячую воду, а за газ. И с фантомными суммами.

      Последние несколько дней корреспонденты в соцсетях только это и обсуждают, рассказывает в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

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      Люди не могут понять: за что им понасчитывали кому лишних 50, кому почти 400 гривен. Самые любознательные перевернули платежку и прочитали объяснение от компании "Киевгаз".

      За период отсутствия горячей воды всем абонентам насчитали повышенный объем потребления голубого топлива. Ведь, вероятно, холодную воду пришлось подогревать на газу. То есть, когда горячая вода есть, на одного человека потребление газа плюс-минус 3 куба и 23 гривны соответственно, при отсутствии тепленькой – уже норма более 5 кубов и тариф соответственно 37 гривен. Разница умножается на количество прописанных,
      – пояснила Мартынюк.

      Людей такая позиция "Киевгаза" возмутила. Мало того, что они не по своей вине страдали из-за отсутствия централизованного горячего водоснабжения. Очень много людей потратили от 3 до 5 тысяч гривен на установку бойлеров плюс платили за потребленное за подогрев воды электричество, а это минимум 100-200 киловатт – около 200-300 гривен, теперь еще и придется платить "корректировки" за газ, который таким способом большинство и не использовало.

      "Так что плюс "Киевгазу" по таким корректировкам может быть довольно неплохим. Теоретически и даже юридически "Киевгаз" прав. Действительно, такая формула заложена в правительственном постановлении. И таков прадедовский метод подогрева воды – в кастрюлях на плите –  постоянно использовался в 90 е и в начале 2000-х. Но сегодня 2018 год. Электрические бойлеры, электрические чайники у многих домах. Древнейшим способом подогрева воды для того, чтобы помыться, пользуются единицы", – убеждена журналистка.

      Мартынюк отметила, что платить надо за то, что потребил, а не за то, что "нарисовали" в платежке. Поэтому стоит с этой печальной истории сделать выводы и бороться с такими счетоводами их же методами – устанавливать счетчики и показывать реальное потребление.

      Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 28 октября 2018 

       

      Теги: Видеоблоги Новости Украины коммунальные услуги Новости Киева
      Источник: 24 канал
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