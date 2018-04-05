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Горячие билеты от NASA: Агентство может бесплатно отправить ваше имя на Солнце

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NASA выступило с интересной инициативой
NASA выступило с интересной инициативой / Фото из открытых источников

NASA сделало интересное предложение людям со всего мира – желающие могут бесплатно подать имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe.

Об этом сказано на официальном сайте миссии.

Миссия начнется уже в этом году летом. Так, Parker Solar Probe должен пройти сквозь атмосферу Солнца, сталкиваясь с чрезвычайно высокими температурами и радиацией. Потому NASA решило пропустить имена через непростой путь.

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Зонд должен добраться до той части Космоса, которую человек пока не имел возможности изучить.

Получить свой "посадочный талон" до Солнца можно до 27 апреля 2018 года. Для этого перейдите по ссылке.

"Отправьте свое имя на Солнце! Станьте частью первой миссии, которяа дотронется до Солнца! Пришлите свое имя, и оно будет включено в карту памяти, которая будет лететь на борту космического аппарата Parker Solar Probe", – говорится в сообщении организаторов.

После заполнения имени, фамилии и адреса электронной почты, NASA отправляет ссылку для подтверждения регистрации. Достаточно перейти по ней, как появится персональный именной сертификат участия с надписью "Лето 2018: Горячий билет".

Квиток для місії Parker Solar Probe
Пример билета для миссии Parker Solar Probe

Новая миссия NASA

Теги: Техно Космос NASA
Источник: 24 Канал
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