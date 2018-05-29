Горячие сестры Кардашян показали соблазнительные фигуры у бассейна: фото
Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" не упускают случая отдохнуть и сделать горячие фото. Сестры Кортни Кардашян и Кендалл Дженнер решили сделать вечеринку у бассейна.
Недавно во Франции закончился Каннский фестиваль, а Недели моды еще не стартовали. Поэтому у моделей Кортни Кардашян и Кендалл Дженнер появилось свободное время для отдыха, которое звезды провели вместе. На обольстительную вечеринку знаменитости пригласили подруг – Сими Хадро и Джордан Вудс.
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Встретились девушки в одном из имений семьи Кардашян в Лос-Анджелесе, на территории которого расположен большой бассейн. Надев сексуальные купальники, модели развлекались, наслаждаясь солнечным днем. Освежающие напитки со льдом добавляли прохлады в жару.
Не обошлось и без соблазнительных игр и фотографий. Модели, вооружившись водными пистолетами, пикантно позировали перед камерой. Кроме этого, Кортни Кардашян и Кендалл Дженнер сексуально сидели на надувных водных мотоциклах, демонстрируя аппетитные формы своего тела и стройную фигуру.