Горячие сутки на Донбассе: есть раненые среди украинских бойцов и жертвы среди оккупантов

11 января российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего двое защитников получили ранения. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Читайте также: На Донбассе от переохлаждения в БМП погиб украинский военный

В частности, оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Кряковка на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.

В ответ на такие провокации боевиков украинские военные применяли дежурные огневые средства.

В результате преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 11 января, двое оккупантов были уничтожены и двое ранены,

– добавили в штабе.

В то же время, в течение текущих суток, 12 января, российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям украинских бойцов.