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      Горячие сутки на Донбассе: есть раненые среди украинских бойцов и жертвы среди оккупантов

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      На Донбассе двое украинских военных получили ранения
      На Донбассе двое украинских военных получили ранения / Фото из открытых источников

      11 января российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего двое защитников получили ранения. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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      В частности, оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Кряковка на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.

      В ответ на такие провокации боевиков украинские военные применяли дежурные огневые средства.

      В результате преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 11 января, двое оккупантов были уничтожены и двое ранены,
      – добавили в штабе.

      В то же время, в течение текущих суток, 12 января, российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям украинских бойцов.

       

      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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