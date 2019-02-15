Горячие сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, ранены бойцы ВСУ

14 февраля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего трое бойцов ВСУ получили ранения. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

Боевики, обстреливая украинские позиции, 8 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Оккупанты обстреливали защитников Украины из минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, станковых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В общем оккупанты совершили враждебные обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка, Новолуганское, Крымское, Зайцевое и хутора Свободный.

Кроме того, утром 14 февраля российские оккупационные войска обстреляли Новолуганское из артиллерии с использованием высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь". Во время обстрелов был разрушен жилой дом.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 14 февраля двух оккупантов уничтожено и четверо ранены,

– добавили в штабе.

Боевики в течение суток активно применяли беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийского огня. Однако, украинским бойцам удалось сбить четыре вражеских квадрокоптера.

В течение текущих суток, 15 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.