07:48
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, 14 февраля
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, 14 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Горячие сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, ранены бойцы ВСУ

      24 Читати новину українською
      Три военных ВСУ получили ранения на Донбассе
      Три военных ВСУ получили ранения на Донбассе / Фото из открытых источников

      14 февраля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего трое бойцов ВСУ получили ранения. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

      Боевики, обстреливая украинские позиции, 8 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

      Читайте также: Бойцы ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов на Донбассе: яркое видео

      Оккупанты обстреливали защитников Украины из минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, станковых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В общем оккупанты совершили враждебные обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка, Новолуганское, Крымское, Зайцевое и хутора Свободный.

      Кроме того, утром 14 февраля российские оккупационные войска обстреляли Новолуганское из артиллерии с использованием высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь". Во время обстрелов был разрушен жилой дом.

      Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 14 февраля двух оккупантов уничтожено и четверо ранены,
      – добавили в штабе.

      Боевики в течение суток активно применяли беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийского огня. Однако, украинским бойцам удалось сбить четыре вражеских квадрокоптера.

      В течение текущих суток, 15 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

       

      blog_ava
      В Украине могут ввести технологию строительства дорог с применением угольных отходов
      сегодня
      134
      Теги: Жертвы Оружие Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
      14 февраля , 22:57 Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
      283
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      14 февраля , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 3677
      "Динамо" вырвало ничью в матче с "Олимпиакосом"
      14 февраля , 21:55 "Динамо" вырвало ничью в матче с "Олимпиакосом"
      293
      Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      14 февраля , 20:41 Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      Альона Захарова 210
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      14 февраля , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 637
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Из-за боев Авдеевка осталась без воды, тепла и света
       30 января 2017 , 19:58
      Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии
       6 января , 10:13
      Украина – Чехия: на матче Лиги наций ожидается аншлаг
       15 октября 2018 , 18:18
      Главные новости футбола 15 октября: Англия на выезде одолела Испанию, сборная Украины готовится к важной игре Лиги наций
       16 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук