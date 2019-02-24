Горячие сутки на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери, но уничтожили двух оккупантов

23 февраля российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб один боец ВСУ. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

Российские оккупационные войска, обстреливая украинские позиции, восемь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

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Пророссийские боевики били по украинским военным из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

В общем оккупанты совершили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Крымское, Екатериновка и Новозвановка.

Вследствии обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. По данным разведки, 23 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены,

– отметили в штабе.

В ответ на провокации оккупационных войск РФ украинские военные применяли дежурные огневые средства, использование которых не запрещено Минскими договоренностями.



Оккупированные Россией территории Донбасса

В течении текущих суток, 24 февраля, пророссийские боевики уже шесть раз обстреляли украинские позиции из минометов. Вражеский огонь оккупанты открывали вблизи Новозвановки, Катериновки, Водяного, Новоалександровки, Золотого-1 и хутора Вольный. К счастью, никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Украинские защитники продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Сколько войск имеет РФ на Донбассе?Россия сосредоточила вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих солдат. Среди них почти 2 тысячи регулярных военных ВС РФ. Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен тысячами единиц тяжелой боевой техники и оружием.