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Горячий день в парламенте: Яков Смолий стал председателем Нацбанка и отстранение Гонтаревой

20:19, сегодня 57 Читати новину українською

Депутаты проголосовали за кандидатуру президента Якова Смолия, который стал Председателем Нацбанка. Сегодня он был исполняющим обязанности, а также уволили Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

Также избрали нового Председателя уполномоченного дел человека, ею стала Людмила Денисова из "Народного фронта". Вокруг такого выбора ходило много споров, ведь ранее она находилась на посту Министра социальной политики и не имела никакого отношения к правозащитной деятельности. Среди некоторых нардепов возникали вопросы, как именно член "Народного фронта" будет контролировать Министра Юстиции и Министра Внутренних Дел, которые тоже из той же фракции. Поэтому Людмилу Денисову исключили из "Народного Фронта" и забрали депутатский мандат, таким образом она может заниматься своими делами как омбудсмен.

Срок годности этих кандидатур, согласно закону, завершился 6 июня 2017 года. Поэтому должен быть новый конкурс, новые кандидаты, и тогда можем выбирать новых людей. Эту должность может занять кто угодно, но это не может быть человек, который представляет политическую партию,
– отметил народный депутат Мустафа Найем.

По словам нардепа, голосование должно быть закрытым, так было, когда на эту должность выбирали Валерию Лутковскую, сейчас же голосование было открытым, и это является нарушением. О том, что кандидаты просроченные, действительно, по регламенту – это должны были сделать еще до 6 июня 2017 года. Поэтому уже почти год, как их не имели права выбирать, значит надо было объявить новый конкурс и тогда проводить голосование.

Также парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. Почти через год после того, как она объявила об отставке. Валерия Гонтарева подала в отставку с должности председателя НБУ еще 10 апреля 2017-го года. Она была в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа – остатки ежегодных отпусков накопились у Гонтаревой с 2014 года. С 8 августа экс-глава НБУ находилась в отпуске за собственный счет. Все это время функции руководителя НБУ исполнял первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Яков Смолий будет работать не в контексте заместителя Валерии Гонтаревой, а в контексте кандидатуры человека, который знает работу банковской системы, знает работу Национального Банка Украины,
прокомментировала народный депутат Ирина Луценко.

Народные депутаты приняли последнее кадровое решение, назначив новых членов счетной палаты, которая занимается ревизией использованных государственных средств. Председателем этого органа стал Валерий Пацкан, ведь он получил наибольшее количество голосов народных депутатов.

Отметим, кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады еще 18 января. Избрание нового главы Нацбанка было одним из требований МВФ для предоставления следующих траншей.

Кто такой Яков Смолий? С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя НБУ.

С 1994 по 2005 год работал в Банке "Аваль", был совладельцем банка, который в 2005 году был продан австрийской банковской группе Raiffeisen.

В 2014-м его назначили заместителем председателя НБУ Степана Кубива. Оставался он там также и при Валерии Гонтаревой.

За 2017 год задекларировал свыше 15 миллионов гривен доходов. В собственности Смолия: жилой дом площадью более 400 квадратных метров, квартира, дача, земельные участки и офисы, а также 4 автомобиля.

Теги: Валерия Гонтарева Новости Украины Верховная Рада Отставка Гонтаревой Новости политики НБУ Яков Смолий
Источник: 24 Канал
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