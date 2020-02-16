Горячий конфликт, о котором хотят забыть, – лидер Эстонии о войне в Украине
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 февраля в выступлении на украинском ланче во время Мюнхенской конференции по безопасности говорила о войне в Украине, об отношениях Европы и России, а также о привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику.
О чем в Мюнхене говорила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в отношении Украины рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.
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О войне на Донбассе
Кальюлайд убеждена, что война в Украине – это не "замороженный конфликт".
В Украине не замороженный конфликт, в Украине – забытый конфликт. Потому что многие люди хотели бы забыть о нем. Но он не замороженный, а очень горячий,
– заявила президент Эстонии.
И добавила: "Это конфликт, который продолжается – я могу вас заверить в этом".
Об инвестициях для Украины
Наличие верховенства права, считает Кальюлайд, – главное условие для привлечения иностранных инвестиций в Украину.
Европа наполнена деньгами и не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен. Украина же полна потенциала, но ей не хватает одной вещи – верховенства права,
– отметила президент Эстонии.
Об отношениях Европы и России
Керсти Кальюлайд подчеркнула, что очень обеспокоена тем, как в Европе "стремятся помочь России".
Что меня беспокоит – что мы можем сделать это, жертвуя Украиной,
– считает Кальюлайд.
При этом она добавила, что на пути урегулирования конфликта Украины и России делается много, но – периодически: "Война продолжается, Крым до сих пор оккупирован".
Мюнхенская конференция по безопасности: что это за мероприятие
Это авторитетный международный форум, который объединяет и похожие, и даже совершенно противоположные политические режимы для поиска общих ответов. Конференция проходит в Мюнхене с 1963 года.
В 2020 мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля. Главные темы:
- Конфликты,
- Разоружение,
- Вопрос климата,
- Вопросы здравоохранения,
- Кризисный менеджмент.
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