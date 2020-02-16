Горячий конфликт, о котором хотят забыть, – лидер Эстонии о войне в Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 февраля в выступлении на украинском ланче во время Мюнхенской конференции по безопасности говорила о войне в Украине, об отношениях Европы и России, а также о привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику.

О чем в Мюнхене говорила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в отношении Украины рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина .

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О войне на Донбассе

Кальюлайд убеждена, что война в Украине – это не "замороженный конфликт".

В Украине не замороженный конфликт, в Украине – забытый конфликт. Потому что многие люди хотели бы забыть о нем. Но он не замороженный, а очень горячий,

– заявила президент Эстонии.

И добавила: "Это конфликт, который продолжается – я могу вас заверить в этом".

Об инвестициях для Украины

Наличие верховенства права, считает Кальюлайд, – главное условие для привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Европа наполнена деньгами и не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен. Украина же полна потенциала, но ей не хватает одной вещи – верховенства права,

– отметила президент Эстонии.

Об отношениях Европы и России

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что очень обеспокоена тем, как в Европе "стремятся помочь России".

Что меня беспокоит – что мы можем сделать это, жертвуя Украиной,

– считает Кальюлайд.

При этом она добавила, что на пути урегулирования конфликта Украины и России делается много, но – периодически: "Война продолжается, Крым до сих пор оккупирован".

Мюнхенская конференция по безопасности : что это за мероприятие

Это авторитетный международный форум, который объединяет и похожие, и даже совершенно противоположные политические режимы для поиска общих ответов. Конференция проходит в Мюнхене с 1963 года.

В 2020 мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля. Главные темы:

Конфликты,

Разоружение,

Вопрос климата,

Вопросы здравоохранения,

Кризисный менеджмент.