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      Горячий конфликт, о котором хотят забыть, – лидер Эстонии о войне в Украине

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      Керсти Кальюлайд – президенткой Эстонии / planeta.press

      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 февраля в выступлении на украинском ланче во время Мюнхенской конференции по безопасности говорила о войне в Украине, об отношениях Европы и России, а также о привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику.

      О чем в Мюнхене говорила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в отношении Украины рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Скандальный план "завершения войны в Украине" вернули на сайт Мюнхенской конференции 

      О войне на Донбассе

      Кальюлайд убеждена, что война в Украине – это не "замороженный конфликт". 

      В Украине не замороженный конфликт, в Украине – забытый конфликт. Потому что многие люди хотели бы забыть о нем. Но он не замороженный, а очень горячий,
      – заявила президент Эстонии.

      И добавила: "Это конфликт, который продолжается – я могу вас заверить в этом".

      Об инвестициях для Украины

      Наличие верховенства права, считает Кальюлайд, – главное условие для привлечения иностранных инвестиций в Украину.

      Европа наполнена деньгами и не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен. Украина же полна потенциала, но ей не хватает одной вещи – верховенства права,
      – отметила президент Эстонии.

      Об отношениях Европы и России

      Керсти Кальюлайд подчеркнула, что очень обеспокоена тем, как в Европе "стремятся помочь России". 

      Что меня беспокоит – что мы можем сделать это, жертвуя Украиной,
      – считает Кальюлайд.

      При этом она добавила, что на пути урегулирования конфликта Украины и России делается много, но – периодически: "Война продолжается, Крым до сих пор оккупирован".

      Мюнхенская конференция по безопасности: что это за мероприятие

      Это авторитетный международный форум, который объединяет и похожие, и даже совершенно противоположные политические режимы для поиска общих ответов. Конференция проходит в Мюнхене с 1963 года.

      В 2020 мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля. Главные темы: 

      • Конфликты, 
      • Разоружение,
      • Вопрос климата, 
      • Вопросы здравоохранения,
      • Кризисный менеджмент. 

      Смотрите также видео выступления Владимира Зеленского в Мюнхене

      Лжец и аферист, – бывшая менеджер David Axelrod открыла скандальные детали сотрудничества
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Европа Новости России Инвестиции 24 Война на Донбассе Мюнхенская конференция Эстония Новости политики
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