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      Горящие судна у Керченского пролива задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, – МинТОТ

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      Пожар вблизи Керченского пролива
      Пожар вблизи Керченского пролива / Керч.ФМ

      Газовые танкеры "Маэстро" и "Канди", которые занялись в районе Керченского пролива, задействованы в незаконных поставок газа в Сирию, начиная с 2016 года.

      Об этом сообщает МинТОТ со ссылкой на данные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

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      По данным международных мониторинговых систем, танкер "Канди" вышел из российского порта Темрюк 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).

      То же самое наблюдалось и на танкере "Маэстро" – последняя информация о нем зафиксирована AIS 9 января 2019 года. В ведомстве отметили, что система AIS предоставляет возможность "не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ".
      Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также попытки не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции,
      – подчеркнули в МинТОТ.

      "Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации, указанные судна привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран", – добавляют в ведомстве.

      В министерстве подчеркнули, что танкеры ранее заходили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

      Напомним, вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Судна имеют название "Маэстро" и "Канди", на их бортах находились граждане Турции и Индии. Известно об 11 погибших, однако их количество может увеличиться.

      Теги: Керчь Пожар Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Жертвы Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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