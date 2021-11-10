К спасателям по этому инциденту обратились в 7:46. Люди в результате возгорания не пострадали.

Накануне В Одессе дотла сгорел популярный ночной клуб TrueMan: жуткие фото и видео

Что там вспыхнуло

Пожар охватил около 700 квадратных метров помещений на бульваре Строителей. Какие именно здания загорелись

кафе;

ломбард;

секонд-хенд;

магазин продовольственных товаров.

Пожарные укрощают пожар в Каменском: смотрите видео

О том, что огонь локализовали, сообщили в 8:49. Однако по состоянию на 10 часов утра, возгорания еще не погасили. На месте работают 37 сотрудников ГСЧС, которые используют 8 единиц техники.

Пожарные работают на месте пожара / Фото ГСЧС и "Информатор"

Другой недавний пожар

В Днепре 6 ноября вспыхнул пожар на металлургическом заводе. Там загорелись много электрических кабелей.

Несмотря на то, что площадь возгорания была всего 30 квадратных метров, огонь был достаточно сильным. Поэтому для тушения понадобилось более 1,5 часа.