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Горно-металлургический комплекс и АПК – отрасли, которые удерживают курс гривни, – СМИ

26 Читати новину українською
Курс гривны
Курс гривны / 5.ua

Падение курса гривны связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), пишет "Новое Время".

При этом предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны, отмечает регулятор.

Вместе с тем тарифная политика железнодорожного госмонополиста "Укрзализныця" привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

Об этом говорится в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП "Укрпромвнешэкспертиза", передает Минпром со ссылкой на текст документа.

"В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные издержки на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшению объемов производства продукции", – подчеркивают в УПЭ.

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 году, поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг (на 33%,) уже в 2017 году предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т, до 11,8 млн т. Также в 2017 году Украина снизила на 3,1 млн т. экспорт металлопроката – до 14,6 млн т. – в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 году упал на 3 млн т, а производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн т., до 96 млн т. на год .

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов ". По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", предложенная унификация тарифов на пустые вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном выражении на 5,3 млрд грн в год.

Теги: Министерство инфраструктуры Владимир Гройсман металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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