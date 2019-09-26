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      Горно-обогатительные комбинаты призывают депутатов не повышать налоговое давление

      26 Читати новину українською
      Горно-обогатительные комбинаты
      Горно-обогатительные комбинаты / pkrv.dp.gov.ua

      Украинские предприятия оказались под налоговым давлением, считают ведущие украинские эксперты.

      Обещанные реформы, по их мнению, не помогают отечественному бизнесу, а наоборот – зажимают его в налоговых тисках. Об этом пишет издание "Сегодня".

      На криворожских горно-обогатительных комбинатах уже заявили, что первыми под ударом окажутся десятки тысяч человек. Ведь из-за попыток парламента повысить ренту на добычу железной руды почти в четыре раза ГОКи не смогут конкурировать на мировых рынках. Что будет с работниками и что потеряет страна – узнавали корреспонденты "Сегодня".

      В Ингулецком карьере человек рядом с огромным самосвалом кажется крошечным, как насекомое. А самосвалы, в свою очередь, кажутся игрушечными на фоне самого карьера. Он – самый большой в Европе.

      Десятки миллионов тонн железной руды ежегодно эти самосвалы вывозят на поверхность. Здесь, вблизи Кривого Рога, ее добывают не только для украинских металлургов. На этом сырье работают предприятия в Европе и Китае.

      Но вместо борьбы с конкурентами на международных рынках на Ингулецком горно-обогатительном комбинате теперь думают, как побороть последствия налоговых нововведений.

      На сегодняшний день трудовые коллективы Криворожьея достаточно обеспокоены ситуацией в части того, что это может коснуться непосредственно каждого работника – по социальным программам, по программам, которые связаны с персоналом. Нам это очень неприятно и непонятно. Мы вынуждены требовать, что мнение горняков все-таки должно учитываться при формировании таких законов, при их рассмотрении,
      – заявляет генеральный директор ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" Александр Герасимчук.

      Речь идет о том, что парламент планирует увеличить ренту на добычу железной руды. Для Ингулецкого горно-обогатительного комбината она возрастет почти в четыре раза и станет крупнейшей в мире. Законопроект N1210 промышленники уже назвали убийцей национального производителя. Авторы документа не посоветовались ни с крупным бизнесом, ни с малым, говорят специалисты.

      "По нашим самым скромным оценкам, дополнительные затраты наших предприятий составят 8,5 млрд в год. Для многих компаний это будет непосильным увеличением и приведет к тому, что и отрасль потеряет, и трудовые коллективы", – говорит председатель ассоциации металлургов Украины Сергей Беленький.

      Руководители различных предприятий говорят – такие налоги их задушат. А это значит, что и государство не получит денег в бюджет – миллиарды гривен налогов, которые сегодня платят промышленники. И это может убить экономику, уверены специалисты. При этом, уверены эксперты, выиграет Россия, в которой налоги на добычу железной руды почти в десять раз ниже, чем в Украине.

      Горнорудная продукция станет абсолютно неконкурентоспособной. Принятие этого законопроекта приведет к тому, что отношение ренты к коммерческой прибыли в украинских предприятий будет в десять раз выше, чем у российских. Это говорит о том, что мы потеряем наши рынки, и они будут доставаться именно российским производителям,
      – считает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Кроме России, которая может быстро занять место Украины на мировых рынках, уже радуются Австралия, Бразилия и даже Китай – в этих странах налоги на руду тоже значительно ниже тех, которые предлагают депутаты.

      В Кривом Роге на Ингулецком горно-обогатительном комбинате работают почти десять тысяч человек. Сейчас они и их семьи надеются, что государство все же не оставит их без работы и денег на жизнь.

      В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс Металлургия
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