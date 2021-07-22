Мэр города Геннадий Труханов подчеркнул, что город ночью находился на грани природной катастрофы. Об этом он рассказал во время выступления на заседании исполкома.
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Что угрожало городу
Все потому, что в Хаджибейском лимане вода поднялась до уровня дороги, которая проходит по дамбе, защищающей Пересыпь (район Одессы). Если бы дождь вовремя не прекратился, дамбе грозило бы разрушение. А это могло привести к тому, что определенные районы города ушли бы под воду. Именно так произошло в 1941 году, когда дамбу взорвали советские войска, которые покидали город.
Жители Одессы приходят в себя от ночного ливня / Фото "Думская"
Труханов анонсировал экстренное заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Там поднимут вопрос о дамбе и Аркадийском ливневом коллекторе, которые не справляются с обильными осадками. К решению проблемы намерены привлечь СНБО.
Мощный ливень в Одессе: что известно
- По словам местных чиновников, такого сокрушительного ливня не было с 1988 года. В ночь на 22 июля в Одессе выпало рекордное количество осадков. По данным ГСЧС, речь идет о 80% месячной нормы.
- В городе затопило дороги, дома, обвалились стены, разорвало почву, упали деревья. Из-за плохой видимости отменили многие рейсы. Также в городе не ездят троллейбусы и некоторые маршрутки.
- Многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города. Спасатели эвакуировали и спасли более 30 человек.
- Из-за потопа на улице Черноморского казачества в Одессе застряла маршрутка №146. Внутри находились пассажиры. Выбраться из транспорта им помогли спасатели.