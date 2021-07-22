Город был на грани катастрофы, – власти Одессы о разрушительном ночном ливне

Одессу в ночь на 22 июля накрыл мощный ливень. Нескольким районам городам грозило полное затопление. Городские власти планируют обсудить, как предотвратить катастрофу в будущем.

Мэр города Геннадий Труханов подчеркнул, что город ночью находился на грани природной катастрофы. Об этом он рассказал во время выступления на заседании исполкома.

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Что угрожало городу

Все потому, что в Хаджибейском лимане вода поднялась до уровня дороги, которая проходит по дамбе, защищающей Пересыпь (район Одессы). Если бы дождь вовремя не прекратился, дамбе грозило бы разрушение. А это могло привести к тому, что определенные районы города ушли бы под воду. Именно так произошло в 1941 году, когда дамбу взорвали советские войска, которые покидали город.



Жители Одессы приходят в себя от ночного ливня / Фото "Думская"

Труханов анонсировал экстренное заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Там поднимут вопрос о дамбе и Аркадийском ливневом коллекторе, которые не справляются с обильными осадками. К решению проблемы намерены привлечь СНБО.

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