Несмотря на свою древнюю историю, Днепр – молодой город. Он не растерял юношеский бунт. Поэтому и конкретную дату Дня рождения не выбрал. Свой главный праздник Днепр традиционно отмечает во вторую субботу сентября.

Заметьте Город моря и счастья: праздничный тест ко Дню Одессы

По этому случаю мы подготовили для тебя праздничный тест. Вместе с нами ты отправишься в Атлантиду, вспомнишь любимые сказки и узнаешь, где в Днепре лучше загадывать желания.

Несколько фактов о Днепре

(которые не стоит воспринимать всерьез)